Ascolti tv giovedì 30 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 30 aprile 2026? Su Rai 1 è andato in onda Uno sbirro in Appennino. Su Rai 2 Ore 14. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 30 aprile 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv giovedì 30 aprile 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv giovedì 30 aprile: Uno sbirro in appennino, Forbidden Fruit, Splendida cornice

Notizie correlate

Ascolti tv giovedì 23 aprile: Uno sbirro in Appennino, Forbidden FruitAscolti tv giovedì 23 aprile 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì...

Ascolti TV | Giovedì 23 Aprile 2026. Uno Sbirro in Appennino vince col 20.1%, Forbidden Fruit al 13.4%Nella serata di ieri, giovedì 23 aprile 2026, su Rai1 Uno Sbirro in Appennino interessa 3.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Ascolti tv ieri giovedì 23 aprile chi ha vinto tra Uno sbirro in Appennino, Forbidden Fruit, Le Iene e Ore 14; Ascolti tv 23 aprile 2026: Uno sbirro in Appennino (20.1%), Forbidden Fruit (13.4%), Affari Tuoi (24.2%) , ...; Forbidden fruit, le trame dal 27 aprile al 3 maggio 2026; Lo sbirro e le accuse ad Andrea Sempio: serata ad alta tensione in TV.

Anticipazioni Forbidden Fruit, stasera 30 aprile 2026| Kaya regala un anello ad Ender, Leyla e Halit compliciLe anticipazioni di Forbidden Fruit rivelano cosa accadrà stasera 30 aprile 2026, Ender fa seguire Leyla, Halit e Yildiz litigano. ilsussidiario.net

Forbidden Fruit e La Forza di una donna le anticipazioni del 30 aprileScopri le anticipazioni delle puntate di oggi, giovedì 30 aprile 2026 di Forbidden Fruit e La Forza di una donna in onda su Canale 5 ... gazzetta.it

«"È tutto un caos, ma sinceramente mi piace!"» I fan di Forbidden Fruit 3 non possono più nascondere la loro frustrazione e al contempo il loro attaccamento a questa soap turca avvincente. Da domenica 3 a sabato 9 maggio, Canale 5 ci regalerà nuovi epis - facebook.com facebook