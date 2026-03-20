Ascolti tv ieri giovedì 19 marzo chi ha vinto tra Don Matteo Forbidden Fruit e Splendida Cornice

Da virgilio.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera, giovedì 19 marzo 2026, le reti televisive italiane hanno trasmesso diverse prime serate, tra cui Don Matteo, Forbidden Fruit e Splendida Cornice. I dati di ascolto hanno mostrato quale tra i programmi ha conquistato il pubblico, con le cifre ufficiali pubblicate dall'azienda di rilevazione Auditel. La serata ha visto confronti diretti tra le varie trasmissioni, senza analisi o interpretazioni.

La Rai centra il tris nella giornata di giovedì 19 marzo per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con L’Eredità che supera Caduta libera, nel preserale con Affari Tuoi che batte La Ruota della Fortuna e in prima serata con Don Matteo che chiude davanti a Forbidden Fruit (Canale5). In prima serata bene anche Splendida Cornice di Geppi Cucciari (Rai3), giù dal podio invece Dritto e Rovescio (Rete4), Piazzapulita (La7), Che bella giornata (Italia1), Ore 14 Sera (Rai2), Only Fun (Nove) e Aston Villa-Lille di Europa League (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata. Rai1, Don Matteo 15: 3. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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