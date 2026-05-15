La serata televisiva del 14 maggio ha visto la conclusione della nuova serie trasmessa su Rai 1, basata sui libri di Walter Veltroni, intitolata Buonvino – Misteri a Villa Borghese. Nella stessa sera, è tornato l’Eurovision Song Contest 2026, attirando l’attenzione degli spettatori. Gli ascolti televisivi sono stati monitorati e diffusi, evidenziando le preferenze del pubblico durante la programmazione serale. La puntata finale della serie ha concluso un ciclo di episodi, mentre l’Eurovision ha portato una grande attenzione internazionale.

La serata televisiva di giovedì 14 maggio è stata dominata dalla puntata conclusiva della nuova serie di Rai 1, tratta dai libri di Walter Veltroni, Buonvino – Misteri a Villa Borghese. La fiction con Giorgio Marchesi ( leggi la nostra intervista ) e Serena Iansiti ( leggi la nostra intervista ) è giunta al termine in sole due puntate. E ora si spera nella seconda stagione. Rai 2 ha trasmesso la seconda semifinale dell’ Eurovision 2026. Il nostro Sal Da Vinci ci aspetta direttamente per la finale sabato 16 maggio. Su Rai 3 invece è tornato il consueto appuntamento con Geppi Cucciari e Splendida Cornice. Canale 5 ha trasmesso la serie Forbidden Fruit, Italia1 Le Iene Show e su Rete 4 abbiamo visto Dritto e Rovescio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 14 maggio, torna l’Eurovision 2026 e l’addio di Buonvino

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