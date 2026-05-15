Ascolti tv | Buonvino chiude in calo Forbidden Fruit si stabilizza

Nella giornata del 14 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma Buonvino ha registrato un calo rispetto alle precedenti puntate, mentre Forbidden Fruit si è mantenuto stabile al 13 per cento di share. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata su canali diversi. I numeri ufficiali indicano che Buonvino ha ottenuto il maggior numero di spettatori, anche se in calo rispetto alle puntate precedenti. Forbidden Fruit ha invece confermato la sua posizione di stabilità nella classifica degli ascolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui