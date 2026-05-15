Ascolti tv | Buonvino chiude in calo Forbidden Fruit si stabilizza
Nella giornata del 14 maggio, i dati sugli ascolti televisivi mostrano che il programma Buonvino ha registrato un calo rispetto alle precedenti puntate, mentre Forbidden Fruit si è mantenuto stabile al 13 per cento di share. Entrambi i programmi sono stati trasmessi in prima serata su canali diversi. I numeri ufficiali indicano che Buonvino ha ottenuto il maggior numero di spettatori, anche se in calo rispetto alle puntate precedenti. Forbidden Fruit ha invece confermato la sua posizione di stabilità nella classifica degli ascolti.
I dati del 14 maggio degli ascolti tv assegnano la vittoria a Buonvino che chiude in calo, Forbidden Fruit è ormai stabile al 13% Gliascolti tvdel 14 maggio assegnano la vittoria aBuonvinoche chiude benino, registrando un leggero calo. MentreForbidenn Fruitresta stabile. Brutto calo perl’Eurovision, ma era prevedibile. Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto. In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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