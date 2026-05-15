Ascolti TV | Giovedì 14 Maggio 2026 Buonvino chiude in calo 17.9% scende anche l’Eurovision 6.9% Forbidden Fruit al 13.2% sussulto Del Debbio 8.8%

Nella serata di giovedì 14 maggio 2026, i dati sugli ascolti televisivi mostrano un calo per il programma di Rai1, che ha registrato il 17,9 per cento di share. Anche l’Eurovision ha avuto un andamento negativo, con una percentuale del 6,9 per cento. Forbidden Fruit si attesta al 13,2 per cento, mentre il programma di approfondimento di Rete 4 ha raggiunto l’8,8 per cento. I dati sono quelli comunicati ufficialmente per la serata di ieri.

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Nella serata di ieri, giovedì 14 maggio 2026, su Rai1 Buonvino – Misteri a Villa Borghese interessa 2.937.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit conquista 1.847.000 spettatori con uno share del 13.2%. Su Rai2 la seconda semifinale dell’ Eurovision Song Contest intrattiene 1.286.000 spettatori pari al 6.9%. Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.212.000 spettatori con il 9.7%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 882.000 spettatori (5.7%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 1.089.000 spettatori (8.8%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 832.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 Skyfall ottiene 199.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Comedy Match raduna 518. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 14 Maggio 2026. Buonvino chiude in calo (17.9%), scende anche l’Eurovision (6.9%), Forbidden Fruit al 13.2%, sussulto Del Debbio (8.8%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Ascolti tv ieri giovedì 7 maggio chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit, Ore 14 Sera, Le Iene, Del DebbioLa Rai centra il tris nella giornata di giovedì 7 maggio per quanto riguarda la battaglia degli ascolti tv. ASCOLTI TV 7 MAGGIO 2026: BUONVINO, FORBIDDEN FRUIT, INFANTE VS DEL DEBBIOASCOLTI TV 7 MAGGIO 2026 • GIOVEDÌ • Gli ascolti tv di giovedì 7 maggio 2026 con il debutto di Buonvino, Forbidden Fruit e la cronaca di Ore 14 Sera. Ascolti tv giovedì 14 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Splendida corniceAscolti tv 14 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (giovedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it Ascolti TV ieri sera, 14 maggio 2026: chi ha vinto tra Buonvino e Forbidden Fruit?Ascolti TV: la serata di giovedì 14 maggio 2026 ha seguito la falsa riga delle ultime uscite. Lontani i fasti di Don Matteo e Uno Sbirro in Appennino sulla RAI, si ripropone la serie TV nuova di zecca ... money.it