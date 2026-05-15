Ascolti tv 14 maggio | vince Buonvino 17.9% segue Forbidden Fruit 13.2% in calo Eurovision 6.2%

Nella serata del 14 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto primeggiare il programma su Rai1 con il 17,9 per cento di share, seguito da Forbidden Fruit su Canale 5 con il 13,2 per cento. La seconda semifinale di Eurovision Song Contest trasmessa su Rai2 ha registrato un calo, raggiungendo il 6,2 per cento di ascolti. Su Rai1 è andato in onda un appuntamento dedicato a Villa Borghese, mentre su Canale 5 si è focalizzata la programmazione principale della serata.

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