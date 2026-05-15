Ascolti tv 14 maggio | vince Buonvino 17.9% segue Forbidden Fruit 13.2% in calo Eurovision 6.2%

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 14 maggio, gli ascolti televisivi hanno visto primeggiare il programma su Rai1 con il 17,9 per cento di share, seguito da Forbidden Fruit su Canale 5 con il 13,2 per cento. La seconda semifinale di Eurovision Song Contest trasmessa su Rai2 ha registrato un calo, raggiungendo il 6,2 per cento di ascolti. Su Rai1 è andato in onda un appuntamento dedicato a Villa Borghese, mentre su Canale 5 si è focalizzata la programmazione principale della serata.

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Gli ascolti di giovedì 14 maggio. In prima serata su Rai1 Buonvino-Misteri a Villa Borghese, su Rai2 la seconda semifinale di Eurovision Song Contest e su Canale 5 Forbidden Fruit. Nell'access la sfida tra De Martino e Scotti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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