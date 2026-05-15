Ascolti tv 14 maggio 2026 | Buonvino – Mistero a Villa Borghese 17.9% Forbidden Fruit 13.2% Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel
Il 14 maggio 2026 le principali reti televisive si sono affrontate con programmi di intrattenimento e fiction. Su Rai1 è andato in onda “Buonvino – Mistero a Villa Borghese”, che ha registrato il 17,9% di share, mentre su Canale 5 è stato trasmesso “Forbidden Fruit”, con il 13,2%. Altre trasmissioni popolari come “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna” sono state seguite da un pubblico consistente. La serata ha visto una sfida tra due produzioni di punta delle due emittenti.
Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Buonvino – Mistero a Villa Borghese ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 14 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 14 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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