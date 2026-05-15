Ascolti tv 14 maggio 2026 | Buonvino – Mistero a Villa Borghese Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

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Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Buonvino – Mistero a Villa Borghese ” contro “ Forbidden Fruit “.  Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 14 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 14 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha interessato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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