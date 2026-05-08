Ascolti tv 7 maggio 2026 | Buonvino – Mistero a Villa Borghese Forbidden Fruit Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Giovedì 7 maggio 2026 le trasmissioni televisive si sono confrontate con diverse offerte tra Rai1 e Canale 5. Su Rai1 è andato in onda “Buonvino – Mistero a Villa Borghese”, mentre su Canale 5 sono stati trasmessi “Forbidden Fruit”, “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel hanno rilevato le preferenze del pubblico durante la serata, evidenziando una sfida tra le due reti.

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Ascolti tv giovedì 7 maggio 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “ Buonvino – Mistero a Villa Borghese ” contro “ Forbidden Fruit “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, giovedì 7 maggio 2026? Ecco i dati Auditel della prima serata prestando attenzione a quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: Buonvino – Mistero a Villa Borghese vs Forbidden Fruit. Auditel ieri sera, 7 maggio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “Buonvino – Mistero a Villa Borghese” contro “Forbidden Fruit”. Chi ha vinto? Rai1: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, la serie TV tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni con protagonista Giorgio Marchesi ha incollato alla tv 0.🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv 7 maggio 2026: Buonvino – Mistero a Villa Borghese, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Notizie correlate Leggi anche: Ascolti tv 12 marzo 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv 19 marzo 2026: Don Matteo 15, Forbidden Fruit, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Buonvino indaga a Villa Borghese: il mystery di Rai 1 sfida Formigli; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: la trama del primo episodio; Stasera in TV, programmi e film di giovedì 7 maggio in prima serata; Buonvino – Misteri a Villa Borghese: la trama del secondo episodio. Ascolti tv 7 maggio: chi ha vinto tra Buonvino, Forbidden Fruit e Le IeneGli ascolti tv di giovedì 7 maggio. Chi ha vinto lo scontro tra la prima puntata della serie Buonvino su Rai1 e il nuovo episodio della soap Forbidden ... fanpage.it Ascolti tv del 7 maggio, il debutto di Buonvino e lo scontro tra De Martino e ScottiDopo lo sbirro Bisio, su Rai 1 arriva Giorgio Marchesi con il Commissario Buonvino. Concorrenza spietata tra De Martino e Scotti: tutti gli ascolti. dilei.it Avete visto “Buonvino - Misteri a Villa Borghese" Ecco la nostra intervista a Giorgio Marchesi. - facebook.com facebook Incanto #Roma Villa Borghese x.com