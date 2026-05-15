Arvedi Ast | Fim Cisl guida il sindacato con un’affluenza al 96%

In un'assemblea sindacale presso lo stabilimento, il sindacato guidato dalla Fim Cisl ha registrato un’affluenza del 96%, superando quella delle recenti elezioni politiche. La partecipazione dei lavoratori ha attirato l’attenzione, considerando la percentuale elevata di presenza. Con l’assegnazione di nuovi seggi, il numero di rappresentanti sindacali sarà ridotto, modificando così la gestione della Rappresentanza Sindacale Unitaria. Questi cambiamenti avranno effetti sulla rappresentanza e sulle modalità di confronto tra lavoratori e azienda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Perché l'affluenza in fabbrica ha superato quella delle elezioni politiche?. Come cambierà la gestione della RSU con i nuovi seggi ridotti?. Chi sono i delegati che guideranno il polo siderurgico Arvedi?. Quali sfide dovranno affrontare le sigle per i lavoratori somministrati?.? In Breve Affluenza al voto vicina al 96% tra i lavoratori del polo di Terni.. Uilm ottiene 494 preferenze con cinque delegati eletti nel polo siderurgico.. Fiom Cgil elegge sette delegati includendo la rappresentanza del Tubificio.. Fismic mantiene quattro delegati nonostante il taglio dei seggi Rsu a 24.. La Fim Cisl si conferma la forza sindacale principale nel polo siderurgico Arvedi Ast e Arvedi Tubificio di Terni dopo lo spoglio conclusosi venerdì mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arvedi Ast: Fim Cisl guida il sindacato con un’affluenza al 96% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Siderurgia Terni: la Fim vince le elezioni RSU all’Arvedi-Ast? Punti chiave Chi sono i nuovi delegati eletti tra quadri e operai? Come si è distribuito il consenso tra i diversi reparti produttivi? Perché la... Elezioni RSU Angelini Pharma Ancona: record storico di affluenza. La Femca Cisl Marche si conferma primo sindacatoSi sono concluse lo scorso 21 aprile le operazioni di voto per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) nello stabilimento Angelini... Elezioni sindacali in Arvedi-Ast: la Fim Cisl si conferma prima organizzazioneTerminate nel pomeriggio di giovedì le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio di fabbrica, si è concluso venerdì mattina lo spoglio per le elezioni della Rappresentanza sindacale unitaria e p ... umbria24.it Fim Cisl, Arvedi Ast investe su Tubificio e Società delle FucineLa direzione aziendale di Acciai Speciali Terni vuole investire nel Tubificio e nella Società delle Fucine, nel primo caso con l'acquisto di una macchina di taglio e il potenziamento di linee già ... ansa.it