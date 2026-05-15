Siderurgia Terni | la Fim vince le elezioni RSU all’Arvedi-Ast

Nelle recenti elezioni RSU presso lo stabilimento siderurgico di Terni, la Fim si è aggiudicata la maggioranza dei seggi. Sono stati eletti nuovi rappresentanti tra i lavoratori di vari reparti, tra cui quadri e operai. La distribuzione del consenso tra i diversi settori produttivi ha mostrato una preferenza marcata per la Fim in alcuni reparti, mentre in altri si sono registrati risultati più equilibrati. L’esito delle votazioni ha portato alla designazione di una nuova rappresentanza sindacale all’interno dello stabilimento.

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? Punti chiave Chi sono i nuovi delegati eletti tra quadri e operai?. Come si è distribuito il consenso tra i diversi reparti produttivi?. Perché la Uilm è riuscita a consolidarsi come seconda forza?. Quali sfide dovranno affrontare i nuovi rappresentanti nelle trattative aziendali?.? In Breve Fim 515 voti operai, Fiom 367 e Uilm 355 preferenze.. Uilm totalizza 494 voti complessivi superando Fiom e Fismic Confsal.. Eletti Marco Felici, Marco Giardinieri, Federica Abbati e altri delegati.. Votazioni svoltesi tra lunedì 11 e giovedì 14 maggio.. Le urne del polo siderurgico Arvedi-Ast hanno chiuso i battiti tra lunedì 11 e giovedì 14 maggio, delineando i nuovi equilibri sindacali per il rinnovo della RSU a Terni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siderurgia Terni: la Fim vince le elezioni RSU all’Arvedi-Ast ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Rinnovo Rsu e Rls alla Cobo Sud di Chieti Scalo: vince la Fim Cisl Leonardo Taranto: 99% di affluenza, la Fiom vince le elezioni RSULe urne hanno parlato con chiarezza all’interno dello stabilimento Leonardo di Taranto, confermando la rappresentanza della Fiom-Cgil attraverso un... Arvedi si prende l’acciaio di Terni La siderurgia torna a parlare italianoUna nuova via italiana verso l’acciaio? Forse è presto per dirlo, ma di certo i segnali non mancano. Terni al cremonese Arvedi mentre Invitalia, l’agenzia governativa nazionale, dà rassicurazioni ... quotidiano.net Terni, l'affondo di Epifani sull'Ast Intervenga il Governo a tutela della siderurgiaTERNI - La questione dell'industria delle acciaierie in Italia, forse oggi la crisi industriale pi profonda perch in realt una grande infrastruttura di base che serve a tutta l'industria italiana. Lo ... ilmessaggero.it