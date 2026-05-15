Artigianato 26 milioni per il Palermitano | via ai fondi per 21 comuni

Verranno assegnati 26 milioni di euro per sostenere l’artigianato in 21 comuni del Palermitano. Tra le località beneficiarie, alcuni riceveranno circa 1,5 milioni di euro. La distribuzione dei fondi tiene conto delle zone costiere e interne, con quote differenziate. La ripartizione è stata decisa sulla base delle richieste presentate e delle specificità territoriali. I fondi saranno destinati a progetti di sviluppo e promozione dell’artigianato locale, con l’obiettivo di sostenere le attività tradizionali e migliorare le condizioni economiche delle comunità coinvolte.

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? Punti chiave Quali comuni del palermitano riceveranno i 1,5 milioni di euro?. Come verranno ripartiti i fondi tra le zone costiere e interne?. Perché mancano comunque 25 milioni di euro per coprire tutte le richieste?. Quando dovranno concludersi i lavori per non perdere i finanziamenti?.? In Breve Fondi destinati a 21 comuni tra cui Corleone, Cefalù e Bagheria.. Mimmo Provenzano e Pippo Glorioso di CNA esprimono soddisfazione per la graduatoria.. Scadenza per aggiudicazione interventi fissata al 31 luglio 2026.. Conclusione materiale di tutte le opere prevista entro il 31 dicembre 2026.. La Regione ha stanziato 26 milioni di euro per i comuni del palermitano, portando il fondo totale per le aree artigianali a 75 milioni dopo l’incremento iniziale di 50 milioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artigianato, 26 milioni per il Palermitano: via ai fondi per 21 comuni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calabria, 245 milioni per la sicurezza: fondi ai Comuni contro il rischio? Punti chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le diverse province calabresi? Quali aree geografiche riceveranno la quota maggiore di risorse?... Sicilia: via ai 270 milioni per comuni e isole, sbloccano i fondi UELa giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo che permetterà di sbloccare i fondi europei destinati alle coalizioni di comuni Siru... Regione, sale la dotazione economica per le aree artigianali: ai Comuni del Palermitano andranno 26 milioniIncrementate dalla Regione le risorse destinate alle aree artigianali (dai 50 milioni iniziali ai 75 milioni di adesso), che nel Palermitano salgono da 19 a 21. E' quanto si evince dalla graduatoria.. virgilio.it Artigianato locale. 30 milioni per le produzioni di qualitaLa Giunta Regionale della Campania su proposta degli assessori alle attività produttive Amedeo Lepore, ai fondi europei Serena Angioli, all'internazionalizzazione Valeria Fascione e al turismo Corrado ... regione.campania.it