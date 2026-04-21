Sicilia | via ai 270 milioni per comuni e isole sbloccano i fondi UE

La giunta regionale ha approvato uno schema di accordo che permette di sbloccare 270 milioni di euro di fondi europei destinati ai comuni e alle isole minori della regione. Questa decisione riguarda le coalizioni di comuni e le aree insulari, per le quali erano stati programmati tali finanziamenti. L’obiettivo è rendere disponibili le risorse per progetti e investimenti nelle aree interessate.

La giunta regionale ha dato il via libera allo schema di accordo che permetterà di sbloccare i fondi europei destinati alle coalizioni di comuni Siru e alle Isole minori. L’approvazione, avvenuta durante la seduta di ieri su proposta di Schifani, definisce le regole per l’attuazione dei progetti finanziati dal programma Fesr 21-27, coinvolgendo direttamente i raggruppamenti di enti locali e i dipartimenti regionali responsabili. Le risorse stanziate per queste specifiche aggregazioni ammontano a oltre 270 milioni di euro. La gestione economica sarà ripartita tra sette Sistemi intercomunali di rango urbano e l’area dedicata alle isole minori. Nello specifico, i territori interessati sono Augusta, meridionale con Termini Imerese e Cefalù, sudorientale, lo Ionico etneo, Paternò, occidentale e la Val di Noto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sicilia: via ai 270 milioni per comuni e isole, sbloccano i fondi UE Notizie correlate Fondi Ue, in Sicilia 270 milioni per le coalizioni di comuni 'Siru e Isole minori'Prosegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni "Siru e Isole minori», nell’ambito delle politiche territoriali... Sicilia, fondi ai giudici di pace: 1,5 milioni per i Comuni sede degli ufficiABBONATI A DAYITALIANEWS Risorse regionali per la giustizia di prossimità La Regione Siciliana ha stanziato 1,5 milioni di euro a sostegno degli... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ricostruzione Ischia, 460 milioni dal governo Meloni: ecco la ripartizione triennale. Fondi Ue, in Sicilia 270 milioni per le coalizioni di comuni 'Siru e Isole minori'Prosegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni Siru e Isole minori», nell’ambito delle politiche territoriali Fesr 21-27. La giunta regionale, su proposta del ... gazzettadelsud.it Sicilia. Fondi Ue, 270 milioni per le coalizioni di comuni: via libera a Siru e Isole minoriProsegue l’iter per la realizzazione dei progetti relativi alle coalizioni di comuni Siru e Isole minori, nell’ambito delle politiche territoriali Fesr 21-27. La giunta regionale, su proposta del ... libertasicilia.it