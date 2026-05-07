Calabria 245 milioni per la sicurezza | fondi ai Comuni contro il rischio
In Calabria sono stati assegnati 245 milioni di euro destinati alla sicurezza, con l’obiettivo di sostenere i Comuni nella prevenzione e nel contrasto ai rischi. La distribuzione delle risorse avverrà in base alle esigenze specifiche di ogni provincia, considerando vari fattori di priorità. Alcune zone riceveranno una quota superiore rispetto ad altre, in relazione alle criticità presenti sul territorio. La ripartizione ufficiale dovrebbe essere comunicata nelle prossime settimane.
? Punti chiave Come verranno ripartiti i fondi tra le diverse province calabresi?. Quali aree geografiche riceveranno la quota maggiore di risorse?. Come influiranno questi interventi sulla sicurezza dei centri storici?. Chi dovrà gestire tecnicamente i cantieri per il triennio 2026-2028?.? In Breve Cosenza riceve 97 milioni, Reggio Calabria 60, Catanzaro 37,5, Vibo Valentia 27 e Crotone 23,5 milioni.. Il piano copre 271 istanze per il triennio 2026-2028 basandosi sulla legge 1452018.. La Calabria assorbe il 17,68% dei 1 miliardo 384 milioni di euro nazionali stanziati.. I fondi finanziano la messa in sicurezza di edifici pubblici e il controllo dei corsi d'acqua.🔗 Leggi su Ameve.eu
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