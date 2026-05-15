Arsenal Liverpool e Manchester United vogliono firmare Bazoumana Toure

Negli ultimi giorni si sono fatte avanti tre grandi club inglesi, Arsenal, Liverpool e Manchester United, con l’intenzione di ingaggiare il centrocampista Bazoumana Toure. Durante una partita di Premier League tra Liverpool e Manchester United, giocata il 19 ottobre 2025 ad Anfield, si è visto un duello tra Bruno Fernandes e Cody Gakpo. Tuttavia, non sono stati resi noti dettagli ufficiali su eventuali offerte o trattative in corso per il giocatore.

Sito inglese: Bruno Fernandes del Manchester United viene sfidato da Cody Gakpo del Liverpool durante la partita della Premier League tra Liverpool e Manchester United ad Anfield il 19 ottobre 2025 a Liverpool, in Inghilterra. (Foto di Carl RecineGetty Images) Bazoumana Toure è stato collegato al trasferimento dal club tedesco dell’Hoffenheim a fine stagione. Il ventenne è molto apprezzato in tutta Europa ed è stato descritto come la “stella rivoluzionaria della stagione”. Secondo un rapporto di FussballDaten, Arsenal, Liverpool e Manchester United stanno tenendo d’occhio il suo sviluppo e potrebbero cercare di fare una mossa per lui in estate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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