Il Liverpool ha individuato l’ala dell’Hoffenheim come possibile rinforzo per le fasce. La società inglese sta valutando un possibile trasferimento di Bazoumana Touré, giocatore che attualmente milita nel club tedesco. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali o dettagli sui tempi e le modalità. La scelta rientrerebbe nella strategia di rafforzamento del reparto offensivo del club.

Sito inglese: Il Liverpool sta cercando di aggiungere più qualità sulle fasce e ha identificato come obiettivo l’ala dell’Hoffenheim Bazoumana Toure. Secondo un rapporto di SportBILD (ht SportWitness), il Liverpool tiene d’occhio l’attaccante ventenne e dovrà affrontare la concorrenza del Brighton. Touré è stato eccezionale per il club tedesco in questa stagione, con 12 assist e 4 gol. Contribuirà a creare opportunità per il Liverpool e ad aggiungere ritmo esplosivo e imprevedibilità in futuro. Touré è molto apprezzato in tutta Europa e potrebbe essere un sostituto di qualità per Mohamed Salah. L’egiziano ha deciso di lasciare il club in estate e bisogna portare un’alternativa.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Occhio del Liverpool per Bazoumana Touré

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