Arrivare all' aeroporto con i mezzi pubblici? Lo stesso tempo di un volo per Londra FOTO

Per attraversare Firenze con i mezzi pubblici e arrivare all’aeroporto di Peretola ci vuole lo stesso tempo di un volo per Londra. Corse saltate, ritardi, furgoni e auto che bloccano le strade del centro e cantieri rendono il percorso una sorta di corsa a ostacoli. Risultato? Per arrivare. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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First Time arriving at PALMA de MALLORCA Airport Public Transport from Airport - Tips Travel Guide

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