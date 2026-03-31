Una lounge con sala cinema e spa | nell’aeroporto di Londra l’attesa del volo è un’esperienza di relax

In un aeroporto di Londra è stata inaugurata una lounge dedicata ai viaggiatori, dotata di una sala cinema e di una spa. L'area offre spazi riservati per il relax e il tempo libero, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di attesa prima del volo. La struttura si rivolge a chi cerca comfort e svago durante le lunghe attese in aeroporto.