Una lounge con sala cinema e spa | nell’aeroporto di Londra l’attesa del volo è un’esperienza di relax
In un aeroporto di Londra è stata inaugurata una lounge dedicata ai viaggiatori, dotata di una sala cinema e di una spa. L'area offre spazi riservati per il relax e il tempo libero, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza di attesa prima del volo. La struttura si rivolge a chi cerca comfort e svago durante le lunghe attese in aeroporto.
L'attesa in aeroporto è la cosa che più odiate del viaggio? A Londra ha inaugurato la soluzione che fa per voi: un'esclusiva lounge con sala cinema e spa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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