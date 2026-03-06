Fisco paghi con carta? Attenzione ai nuovi controlli | chi rischia

A partire dal 5 marzo, sono in programma controlli sui dati tra i registratori di cassa e i POS, secondo le nuove norme fiscali. La verifica interesserà chi utilizza strumenti di pagamento elettronici e mira a garantire la corretta trasmissione delle transazioni. Le autorità fiscali hanno annunciato questa iniziativa per rafforzare la conformità alle disposizioni vigenti.

Dal 5 marzo prende avvio la verifica dei dati tra registratori di cassa e Pos prevista dalle nuove regole fiscali. In caso di errori o disallineamenti, prima di eventuali sanzioni l'Agenzia delle Entrate invierà agli esercenti lettere di compliance, offrendo la possibilità di controllare e correggere le anomalie. Si apre così una nuova fase di controlli sui pagamenti elettronici, legata alle disposizioni della legge di Bilancio 2025, che mira a rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e a migliorare la coerenza tra incassi elettronici e scontrini fiscali. Il servizio per effettuare il collegamento tra registratori telematici e Pos è disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.