Fisco attenzione ai nuovi controlli se si paga con carta | chi rischia

Dal 5 marzo in Italia sono partiti nuovi controlli sui pagamenti elettronici. La verifica incrociata tra registratori di cassa telematici e Pos è stata avviata, come previsto dalle disposizioni introdotte con la legge di Bilancio 2025. Questi controlli coinvolgono i commercianti che effettuano pagamenti tramite carta e sono destinati a monitorare le transazioni in modo più approfondito.

Parte una nuova fase di controlli sui pagamenti elettronici in Italia. Dal 5 marzo prende ufficialmente il via la verifica incrociata tra registratori di cassa telematici e Pos, una procedura prevista dalle nuove disposizioni fiscali introdotte con la legge di Bilancio 2025. L'obiettivo è rafforzare la tracciabilità dei pagamenti e garantire la piena coerenza tra gli incassi elettronici registrati e gli scontrini fiscali emessi dagli esercenti. La fase iniziale dei controlli sarà accompagnata da un sistema di monitoraggio basato su segnalazioni preventive. In caso di eventuali anomalie o discrepanze tra i dati registrati, l'Agenzia delle Entrate non procederà immediatamente con sanzioni.