Arriva la Parma Sunset Run | 5 e 8 chilometri partenza e arrivo dalla sede di Rugby Parma in via Lago Verde

Questa mattina in Municipio, l’assessore allo Sport ha incontrato gli organizzatori della prima edizione della Parma Sunset Run, un evento di corsa che si svolgerà con partenza e arrivo presso la sede di Rugby Parma in via Lago Verde. La manifestazione prevede percorsi di 5 e 8 chilometri e è promossa dall’associazione sportiva Rugby Parma, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Sportlab. La corsa si terrà nel tardo pomeriggio, al tramonto, e si concentra su temi di sport e solidarietà.

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