Arriva la Parma Sunset Run | 5 e 8 chilometri partenza e arrivo dalla sede di Rugby Parma in via Lago Verde

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Municipio, l’assessore allo Sport ha incontrato gli organizzatori della prima edizione della Parma Sunset Run, un evento di corsa che si svolgerà con partenza e arrivo presso la sede di Rugby Parma in via Lago Verde. La manifestazione prevede percorsi di 5 e 8 chilometri e è promossa dall’associazione sportiva Rugby Parma, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Sportlab. La corsa si terrà nel tardo pomeriggio, al tramonto, e si concentra su temi di sport e solidarietà.

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L’assessore allo Sport Marco Bosi ha incontrato questa mattina in Municipio gli organizzatori della prima edizione della Parma Sunset Run, evento di sport e solidarietà promosso da Rugby Parma con il patrocinio del Comune di Parma e la collaborazione della società sportiva Sportlab.Il ricavato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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