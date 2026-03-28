Corsa o camminata serale aperta a tutti a scopo benefico.Percorsi "gravel" su terreno misto (asfalto, sterrato, prato) di 5 o 8 km. Aperto a tutti e a scopo ludico sportivo. Non occorre certificato medico.?? L’iniziativa sostiene l’Emporio Solidale, realtà che supporta le famiglie in difficoltà della città. La raccolta finanzierà quote sportive per bambini e ragazzi.Musica dal vivo, servizio gratuito di foto ENDUPix, cronometraggio per i curiosi che vogliono conoscere il proprio tempo e riscaldamento warm-up prima della partenza.Ma non finisce qui:?? Apericena al tramonto a seguire e facoltativo – acquistabile direttamente al momento dell'iscrizione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - 'Parma Sunset Run': camminata serale il 27 maggio

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