Rugby femminile | a Parma arriva l’armata inglese contro l’Italia

A Parma, allo Stadio Sergio Lanfranchi, si terrà una partita di rugby femminile tra l’Italia e l’Inghilterra. La sfida fa parte del Sei Nazioni femminile 2026 ed è considerata la più impegnativa per la squadra italiana. Le campionesse in carica dell’Inghilterra affronteranno le padrone di casa in una gara che si preannuncia molto attesa.

Allo Stadio Sergio Lanfranchi arriva la sfida più dura del Sei Nazioni femminile 2026 per l’Italia femminile di rugby, chiamata a misurarsi contro le campionesse in carica dell’Inghilterra. Le azzurre si presentano all’appuntamento di Parma rinfrancate dal netto 41-14 rifilato alla Scozia nell’ultimo turno, un successo che ha rilanciato entusiasmo e fiducia attorno al gruppo azzurro. Ma davanti ci sarà una vera e propria corazzata: le inglesi hanno dominato le prime tre giornate del torneo, viaggiando a una media superiore ai cinquanta punti segnati a partita e confermandosi la squadra da battere dell’intero panorama internazionale. Il ct...🔗 Leggi su Oasport.it

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