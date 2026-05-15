Tra le novità presentate da Panini Comics al Salone del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 maggio, si trova la graphic novel “The Raven Boys”. Si tratta di un'opera tratta dal bestseller urban fantasy scritto da Maggie Stiefvater. La pubblicazione si inserisce tra le proposte editoriali rivolte agli appassionati del genere e sarà disponibile durante l’evento. La graphic novel rappresenta una delle numerose uscite che i visitatori potranno scoprire durante la fiera.

L’incredibile bestseller urban fantasy di Maggie Stiefvater arriva in versione graphic novel per accompagnare il lettore in una magica e vibrante avventura Tra le novità Panini Comics che i lettori troveranno al Salone del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio c’è The Raven Boys. Lo splendido adattamento a fumetti del primo romanzo di The Raven Cycle, l’acclamata serie di romanzi young adult bestseller del New York Times scritta da Maggie Stiefvater. Il primo volume della saga, con una copertina inedita realizzata per Panini Comics dall’autrice dei romanzi, sarà disponibile anche in libreria, fumetteria e online da giovedì 14 maggio. In esclusiva per il Salone del Libro di Torino, il volume sarà presente con una copertina variant sempre disegnata da Maggie Stiefvater per Panini Comics. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Arriva la graphic novel “The Raven Boys”, il bestseller urban fantasy di Maggie Stiefvater

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