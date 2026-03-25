Giallo a tinte italiane su Disney+ | arriva Delitto sul Lago di Garda la serie tratta dal bestseller di Tom Hindle

Una nuova serie italiana sta per arrivare su Disney+. Il progetto, ancora senza titolo definitivo, si basa su un bestseller di un autore britannico e si concentra su un omicidio avvenuto sul Lago di Garda. La produzione è stata annunciata ufficialmente e coinvolge un team di professionisti italiani. La serie si inserisce nel catalogo della piattaforma di streaming, con riprese che si svolgono nel territorio del lago.

Disney+ ha ufficializzato l’avvio della produzione di una nuova serie originale italiana, intitolata provvisoriamente Delitto sul Lago di Garda. Basato sul romanzo bestseller del Sunday Times “Murder on Lake Garda” di Tom Hindle, il progetto è un giallo classico ambientato durante un matrimonio esclusivo su un’isola privata. La trama segue le vicende di Lara, un’aspirante giornalista che si ritrova coinvolta nei segreti della potentissima famiglia Vigevani dopo il ritrovamento di un corpo senza vita sulla spiaggia. Mentre l’isola diventa una trappola isolata dal resto del mondo, Lara inizierà un’indagine personale che porterà a galla moventi e verità nascoste dietro la facciata di privilegi e apparenze della dinastia erede dello sposo Leopoldo Vigevani e dell’influencer Eva Bianchi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Giallo a tinte italiane su Disney+: arriva “Delitto sul Lago di Garda”, la serie tratta dal bestseller di Tom Hindle Articoli correlati Nicole Kidman è la mitica dottoressa Kay Scarpetta. Su Prime la serie tratta dai bestseller di CornwellC’è un prezzo da pagare nel perseguire la giustizia a tutti i costi? Questo l’interrogativo di fondo di «Scarpetta», otto episodi fra thriller e... Più 2,6% sul Lago di Garda. Rallenta l’affare affitti breviIn riva ai laghi le case hanno registrato nel secondo semestre del 2024 un aumento dei prezzi dell’1,5%.