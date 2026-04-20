Il 29 aprile uscirà Neverness to Everness, un gioco open world in stile urban fantasy sviluppato da Hotta Studio e distribuito da Perfect World Games. Si tratta di un titolo gratuito che punta a offrire un’esperienza immersiva nel suo genere, con ambientazioni ispirate a temi fantastici e moderni. L’uscita è prevista per questa data, introducendo un nuovo titolo nel panorama dei videogiochi online di questo tipo.

Il prossimo 29 aprile segnerà un punto di svolta per il mercato dei titoli open world gratuiti con l’arrivo di Neverness to Everness, l’ambizioso progetto urban fantasy sviluppato da Hotta Studio e distribuito da Perfect World Games. Attraverso uno showcase ricco di contenuti tecnici e narrativi, la produzione ha delineato le coordinate di un’esperienza che promette di coniugare l’esplorazione urbana alla gestione di anomalie in un mondo vasto e interattivo, disponibile su PC, PS5 e dispositivi mobile (iOS e Android). Hethereau e l’impatto del modello live service. L’universo in cui i giocatori assumeranno il ruolo di un Appraiser — con la possibilità di scegliere tra un protagonista maschile o femminile — è la città di Hethereau.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Neverness to Everness: l’urban fantasy su UE5 arriva il 29 aprile

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