Arresto sull' aereo appena atterrato a Pisa fra lo stupore dei passeggeri

Da pisatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ricercato da tempo è stato arrestato all'aeroporto di Pisa subito dopo l’atterraggio di un aereo. L’arresto è avvenuto in presenza dei passeggeri, che si sono trovati coinvolti nel momento senza preavviso. Le forze dell’ordine hanno effettuato la cattura nel terminal, senza incidenti o resistenze. La persona era stata inserita in un’operazione di ricerca da diverse settimane e l’arresto rappresenta il risultato di un’attività investigativa in corso.

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Era ricercato da tempo e alla fine è stato catturato all'aeroporto di Pisa. Di più, a bordo dell'aereo appena atterrato, fra lo stupore dei passeggeri. A carico dell'uomo, un 35enne italiano, pendeva un ordine di cattura emesso dalla procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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