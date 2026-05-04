Un volo di linea con 221 passeggeri a bordo, partito da Venezia e operato dalla compagnia United Airlines, ha coinvolto un incidente sulla New Jersey Turnpike. L’aereo ha colpito un palo della luce, causando caos tra i passeggeri. L’evento si è verificato nelle ultime ore e ha generato grande attenzione nei media e tra le autorità. Nessuna informazione è stata ancora fornita sulle condizioni dei passeggeri o sulle conseguenze dell’incidente.

Un aereo di linea della United Airlines con a bordo 221 passeggeri provenienti da Venezia ha urtato un palo della luce sulla New Jersey Turnpike nelle scorse ore. Il velivolo era in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Newark Liberty. La compagnia aerea ha fatto sapere che nessuno dei passeggeri o dei 10 membri dell’equipaggio a bordo del volo United Airlines 169 è rimasto ferito. (X FOTO) – Notizie.com Uno pneumatico di atterraggio e la parte inferiore dell’aereo hanno colpito un camion, e il palo della luce ha poi urtato una Jeep che si trovava in autostrada.🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Terrore sull’aereo: il volo United 169 da Venezia “falcia” un palo della luce, 221 passeggeri nel caos

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