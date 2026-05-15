arrestato yermak ex braccio destro di zelensky

Dopo tre giorni di udienza, l’Alta corte anticorruzione ucraina ha deciso che l’ex collaboratore di alto livello del presidente, considerato il suo ex braccio destro, dovrà trascorrere due mesi in custodia cautelare. La decisione arriva in un momento di attenzione internazionale sul sistema giudiziario del paese e sulle indagini in corso, senza ulteriori dettagli sulla natura delle accuse o sui procedimenti legali in atto. La notizia ha suscitato reazioni diverse, ma al momento non sono stati forniti ulteriori chiarimenti ufficiali.

Dopo tre giorni di udienza, l’Alta corte anticorruzione ucraina ha disposto che l’ex braccio destro di Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, dovrà andare in custodia cautelare per due mesi. La cauzione è stata fissata a circa 140 milioni di grivnia (3 mln di dollari). «Non ho quella somma di denaro per la cauzione. Ora il mio avvocato si rivolgerà ad amici e conoscenti. Respingo ogni accusa. Non ho nulla da nascondere e presenterò ricorso», ha dichiarato Yermak che, pertanto, resterà in carcere fino al processo. Le indiscrezioni pubblicate dalla stampa ucraina nei giorni scorsi dunque corrispondevano a verità. Secondo gli inquirenti, tra il 2021 e il 2025 circa 9 milioni di dollari sono stati riciclati per la costruzione di un complesso residenziale composto da 4 ville super-lussuose nell’area di Kozyn, una ricca periferia a sud di Kiev. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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DIMESSO per CORRUZIONE il braccio destro di #ZELENSKY | Il Punt di Vista di Roberto QUAGLIA

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