Un ex collaboratore di alto livello del presidente ucraino è stato arrestato con l’accusa di riciclaggio di denaro. Le indagini riguardano un giro di 100 milioni di dollari riciclati nel settore della difesa. Al centro delle verifiche ci sono i dettagli sul proprietario di un codice chiamato R1, di cui si ignora l’identità. L’arresto si inserisce in un quadro di attività giudiziarie in corso.

? Domande chiave Chi nasconde l'identità del misterioso proprietario del codice R1?. Come sono stati riciclati 100 milioni di dollari nel settore difesa?. Quali prove hanno portato gli inquirenti a identificare i codici R2 e R3?. Perché il giudice ha ridotto la cauzione richiesta dalla procura?.? In Breve Riciclaggio di 460 milioni di grivne tramite il complesso residenziale Dynasty a Kozyn.. Indagati Oleksiy Chernyshov e Timur Mindich per tangenti nei settori energia e difesa.. Cauzione fissata a 140 milioni di grivne per il rilascio di Andriy Yermak.. Identificati nei codici R2, R3 e R4 i proprietari delle ville coinvolte.. Andriy Yermak, l’ex capo dell’ufficio del presidente Zelensky, è stato preso in custodia a Kiev dopo che l’Alta Corte anti-corruzione ha disposto la sua detenzione per un periodo di 60 giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, arrestato l’ex braccio destro di Zelensky: accuse di riciclaggio

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