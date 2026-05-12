Scandalo in Ucraina | Andriy Yermak ex braccio destro di Zelensky è accusato di riciclaggio dalla Procura di Kiev

In Ucraina, la Procura anticorruzione di Kiev ha accusato l’ex capo di gabinetto del presidente, noto come ex braccio destro del leader, di riciclaggio di denaro. La notizia ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari in corso e sulle indagini relative a presunte attività illecite. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione pubblica e politica, con implicazioni ancora da chiarire sul ruolo dell’indagato.

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Si complica la posizione di Andriy Yermak, ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo che la Procura anticorruzione (Sapo) di Kiev lo ha accusato di riciclaggio di denaro. Secondo quanto riportato dai media ucraini, la vicenda sarebbe legata alla costruzione di un complesso residenziale di lusso alla periferia della capitale. Stando a quanto emerge dall’indagine, gli inquirenti sostengono che oltre 460 milioni di grivne, pari a circa 8,89 milioni di euro, sarebbero stati riciclati attraverso il progetto, sfruttando una rete di società di comodo, transazioni in contanti e documenti finanziari fittizi. In particolare, gli indagati avrebbero pianificato la costruzione di quattro ville private, ciascuna di circa 1.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scandalo in Ucraina: Andriy Yermak, ex braccio destro di Zelensky, è accusato di riciclaggio dalla Procura di Kiev ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ucraina, ex capo di gabinetto di Zelensky accusato di riciclaggio di denaro: chi è Andriy YermakL’ex capo di Gabinetto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato formalmente di riciclaggio di denaro in... Ucraina, l’ex braccio destro di Zelensky accusato di riciclaggio e corruzioneEx produttore cinematografico e avvocato specializzato nel settore dell’intrattenimento. Argomenti più discussi: Corruzione in Ucraina: cosa sappiamo degli audio trapelati sullo scandalo Energoatom e del possibile coinvolgimento di Zelensky; L'ex capo staff di Zelensky indagato: 9 milioni riciclati in mega-ville di lusso vicino Kiev; Ucraina, accuse di riciclaggio contro Andriy Yermak: sotto indagine l’ex potente capo di gabinetto di Zelensky. Rinviato a giudizio il braccio destro di Zelensky, Andriy Yermak. Yermak è accusato di riciclaggio dei fondi che il governo Meloni e gli altri governi europei hanno dato ai nazisti di Kiev. L'Ucraina ricicla soldi sporchi in tutta Europa. Se saltano gli uomini della ce x.com Ucraina, indagato l’ex n.2 di Zelensky: Riciclaggio di 9 milioni di dollari in un resort con 4 mega ville extra-lusso reddit L’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaroL’ex capo di gabinetto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, è stato accusato di riciclaggio di denaro tramite la costruzione di un complesso residenziale di lusso nella periferia ... ilpost.it