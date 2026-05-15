Arrestato il turista che ha lanciato un sasso a una foca monaca alle Hawaii | rischia fino a un anno di carcere
Un turista è stato arrestato alle Hawaii dopo essere stato ripreso mentre lanciava un sasso a una foca monaca. L’uomo rischia fino a un anno di carcere e multe salate per aver infranto le leggi federali che proteggono le specie minacciate. Le autorità hanno confermato l’arresto e stanno procedendo con le indagini. Lo sviluppo segue la diffusione di un video che mostra chiaramente l’episodio, avvenuto in una zona nota per la presenza di questa specie protetta.
Arrestato il turista filmato mentre lanciava un sasso a una foca monaca alle Hawaii: rischia fino a un anno di carcere e pesanti multe per violazione delle leggi federali a tutela delle specie minacciate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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