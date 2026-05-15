Arrestato il turista che ha lanciato un sasso a una foca monaca alle Hawaii | rischia fino a un anno di carcere

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un turista è stato arrestato alle Hawaii dopo essere stato ripreso mentre lanciava un sasso a una foca monaca. L’uomo rischia fino a un anno di carcere e multe salate per aver infranto le leggi federali che proteggono le specie minacciate. Le autorità hanno confermato l’arresto e stanno procedendo con le indagini. Lo sviluppo segue la diffusione di un video che mostra chiaramente l’episodio, avvenuto in una zona nota per la presenza di questa specie protetta.

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Arrestato il turista filmato mentre lanciava un sasso a una foca monaca alle Hawaii: rischia fino a un anno di carcere e pesanti multe per violazione delle leggi federali a tutela delle specie minacciate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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