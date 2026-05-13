Un uomo ha aggredito un turista che aveva lanciato un sasso contro una foca in via di estinzione alle Hawaii. L’uomo ha colpito il turista con un pugno subito dopo l’episodio. L’incidente è avvenuto in una zona frequentata da visitatori e animali selvatici. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi. La scena è stata osservata da altri presenti sul posto.

Un turista accusato di aver lanciato un grosso sasso contro un’amata foca in via di estinzione alle Hawaii ha ricevuto una reazione inaspettata pochi istanti dopo. Quando un abitante del posto infuriato si è precipitato sul posto e lo ha aggredito davanti ai bagnanti sbalorditi. Il preoccupante episodio si è verificato lungo la costa vicino a Front Street a Lahaina, Maui. Dove i testimoni hanno riferito che un turista di 37 anni proveniente da Seattle si è avvicinato ripetutamente a una foca monaca hawaiana in via di estinzione. Conosciuta dalla gente del posto come Lani, prima di scagliare un enorme sasso direttamente contro l’animale. L’accaduto ha rapidamente suscitato indignazione in tutte le Hawaii.🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Uomo picchia turista che aveva lanciato un sasso a una foca

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