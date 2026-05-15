Due cittadini lettoni sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di penetrare nei sistemi informatici di due traghetti italiani. Secondo le indagini, hanno pagato poche migliaia di euro per ottenere accesso alle reti e inviato i dati a server collegati a un gruppo hacker di origine russa. L’obiettivo, secondo quanto si apprende, sarebbe stato influenzare o controllare le comunicazioni dirottando i sistemi di trasporto marittimo. Le autorità hanno già avviato le procedure di verifica e sicurezza.

Poche migliaia di euro per aprire una falla nei sistemi informatici di due traghetti italiani e spedire i dati direttamente verso server riconducibili a un gruppo hacker filorusso. È questo lo scenario su cui stanno lavorando la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo e gli investigatori della polizia postale, dopo l’inquietante vicenda che ha colpito la compagnia GNV (Grandi Navi Veloci). C’è la mano di Vladimir Putin? Al centro dell’indagine ci sono due navi della flotta e un sospetto che fa tremare gli apparati di sicurezza: un’operazione di spionaggio internazionale, potenzialmente finalizzata persino a prendere il controllo a distanza dei traghetti attraverso dispositivi elettronici installati di nascosto a bordo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Arrestate 2 spie lettoni: così Putin vuole prendere il controllo dei traghetti italiani?

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