Dubai arrestate 10 spie dei Pasdaran | davano all' Iran gli obiettivi da colpire

A Dubai sono state arrestate dieci persone sospettate di essere spie delle Guardie della Rivoluzione iraniane. Le autorità locali hanno dichiarato che queste persone facevano parte di due cellule che operavano nel territorio dell’emirato. Le accuse riguardano attività di spionaggio e sabotaggio, con l’obiettivo di fornire all’Iran informazioni sugli obiettivi da colpire.

Il Qatar ha annunciato l'arresto di almeno dieci persone "sospettate" di appartenere a due "cellule" delle Guardie della Rivoluzione che iraniano che operavano sul territorio del piccolo emirato per svolgere attività di spionaggio e sabotaggio. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale del Qatar Qna, "operazioni di monitoraggio e tracciamento approfondite hanno portato alla cattura" di questi agenti sotto copertura, "sette dei quali erano incaricati di attività di spionaggio e raccolta di informazioni su infrastrutture essenziali o militari a Dubai e nel resto del Paese". I restanti "erano stati assegnati a operazioni di sabotaggio ed erano addestrati all'uso di droni". 🔗 Leggi su Iltempo.it

