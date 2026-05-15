Arrestata la banda che razziava a Salerno distributori di benzina e negozi i dettagli del blitz
La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone sospettate di aver compiuto furti e rapine ai distributori di benzina e ai negozi nella provincia di Salerno. L’operazione è avvenuta nel corso di un blitz, che ha portato al fermo degli indagati. Sono stati sequestrati alcuni oggetti utilizzati durante i colpi. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire eventuali collegamenti tra i sospettati e altri episodi simili nella zona.
Fermati quattro indagati per associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine nella provincia di Salerno: è questo il bilancio dell’operazione condotta dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato, che ha portato all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi tra marzo e aprile. Gli arrestati sono accusati di aver preso di mira soprattutto distributori di benzina ed esercizi commerciali. Operazione conclusa: la fonte della notizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Salerno ha portato a termine l’esecuzione dei provvedimenti di fermo nei confronti degli ultimi due indagati che si erano resi irreperibili dopo le prime misure cautelari già scattate il 7 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it
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