Blitz a Milano | arrestata la banda che rapinava case in Lombardia

Venerdì, la polizia ha arrestato quattro cittadini cileni in un bed and breakfast nella zona Cerosa di Milano. La Squadra Mobile di Como aveva già concluso un'indagine sui furti avvenuti tra fine marzo e inizio aprile in diversi quartieri della Lombardia. Gli investigatori hanno sequestrato arnesi da scasso e denaro, e i sospetti sono stati portati in questura. L’operazione ha chiuso un ciclo di furti nelle abitazioni della regione.

La Squadra Mobile di Como ha messo fine al corso di una serie di furti avvenuti tra fine marzo e l’inizio di aprile, colpendo un gruppo di quattro cittadini cileni arrestati venerdì in un bed and breakfast della zona Cerosa a Milano. Il gruppo, composto da Francisco Javier Castillo Navarro (31 anni), Sebastian Javier Villavincencio Galves (20 anni), Gabriel Ignacio Alarcon Moncada (19 anni) e Katherine Simona Villavincencio Torres (37 anni), è stato fermato con un’ordinanza di custodia cautelare convalidata dal Gip di Milano dopo una serie di episodi che hanno coinvolto diverse province lombarde. Le indagini sono state alimentate dalle segnalazioni dirette delle vittime, alcune delle quali si sono trovate faccia a faccia con i malviventi mentre questi scardinavano infissi o rovistavano tra i mobili domestici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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