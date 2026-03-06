Rapine a distributori di benzina e negozi in tutta la provincia di Napoli | era sempre la stessa banda 5 arresti

Una banda responsabile di rapine a distributori di benzina e negozi nella provincia di Napoli è stata smantellata dalla Squadra Mobile locale. Tra luglio e novembre 2025, sono stati effettuati cinque arresti legati a diversi colpi messi a segno nel territorio. La polizia ha identificato come autori gli stessi individui coinvolti in più episodi.

La banda è stata sgominata dalla Squadra Mobile di Napoli: numerose le rapine compiute sul territorio della provincia tra il luglio e il novembre del 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it Furti e rapine ai danni di negozi, sgominata banda: blitz dei carabinieri in corso e arrestiOperazione dei militari della Compagnia di Modugno su ordinanza del Tribunale di Bari: indagati per associazione a delinquere, ricettazione e... Due rapine a mano armata in pochi minuti ai distributori di benzina a Qualiano, nel NapoletanoDue colpi in pochissimi minuti ad altrettanti distributori di benzina ieri pomeriggio: oggi due sospetti arrestati dalla Polizia di Stato, apprende... Altri aggiornamenti su Rapine a distributori di benzina e.... Temi più discussi: Rapine ai distributori di benzina a Palermo, due arresti dopo inseguimento in pieno giorno; Assaltano due distributori di carburante: arrestati dopo un lungo inseguimento; Operazione Giulietta Bianca, presa la banda dei furti e delle rapine con armi; Cetraro, la serie di colpi e delitti. Il rapinatore smascherato dopo 20 anni grazie al Dna. Rapine a distributori di carburante e negozi in provincia di Napoli, presa la banda: scattano 6 arrestiNella mattinata odierna la Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal Tribunale di Nola, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confro ... msn.com Rapine a distributori e negozi, sgominata banda nel Napoletano: 5 arrestiRapine a distributori e negozi, sgominata banda nel Vesuviano e nell'area Nord di Napoli: polizia arresta 5 persone ... ilgiornalelocale.it Tra rapine, furti d'auto e in appartamento e aggressioni nelle strade buie, i residenti denunciano la nascita di un gruppo criminale senza scrupoli - facebook.com facebook Si era reso responsabile di 3 rapine ai danni di donne anziane il cittadino straniero fermato dalla Polizia di Stato a Milano. I colpi erano stati messi a segno a gennaio, rispettivamente in via Foppa, in piazza Napoli e in via Bezzi. L’uomo è stato bloccato mentre x.com