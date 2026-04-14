Tribunale lavori fermi Operai senza stipendio lo sciopero continua A rischio i fondi Pnrr

Al tribunale di Ancona i lavori sono sospesi e il cantiere appare quasi vuoto. Gli operai non percepiscono gli stipendi da settimane e hanno deciso di proseguire lo sciopero. La situazione mette a rischio i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), con le scadenze legate al progetto che si avvicinano rapidamente. La mancanza di attività ha portato a una paralisi delle operazioni nel cantiere.

Cantiere quasi deserto, lavori bloccati e scadenze sempre più vicine. Al tribunale di Ancona la ristrutturazione da oltre 13 milioni di euro, finanziata anche con i fondi del Pnrr, è in forte rallentamento a causa dello sciopero a oltranza degli operai della ditta Penzi di Caserta, senza stipendio da mesi. La protesta va avanti da due settimane e il malcontento è esploso già prima di Pasqua. Era il 30 marzo quando un gruppo di lavoratori si era seduto all’ingresso del cantiere di corso Mazzini, rifiutandosi di iniziare il turno. "Non ci pagano da tre mesi", avevano spiegato a magistrati, avvocati e personale amministrativo arrivati a Palazzo di Giustizia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tribunale, lavori fermi. Operai senza stipendio, lo sciopero continua. A rischio i fondi Pnrr Operai in sciopero al tribunale di Ancona: “Da tre mesi siamo senza stipendio”ANCONA – Protesta questa mattina nel cantiere del Tribunale dorico, dove un gruppo di operai ha incrociato le braccia per il mancato pagamento degli... Asilo a Bari Vecchia, lavori fermi. Fondi Pnrr a rischio, c?è il piano BL’asilo nido nella Diomede Fresa nel cuore di Bari Vecchia, finanziato con fondi Pnrr per 775mila euro, potrebbe essere a rischio. Si parla di: Tribunale, lavori fermi. Operai senza stipendio, lo sciopero continua. A rischio i fondi Pnrr; I lavori in Tribunale sono tutt’altro che conclusi.