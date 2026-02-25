Fermi per protesta gli operai dei tre cantieri della Cmc | Se i lavori non vanno avanti gli scavi già fatti rischiano di cedere

Continua la mobilitazione dei lavoratori della Cmc, che stamattina hanno protestato in viale Lazio, all’angolo di viale delle Alpi, dove si trova il cantiere della fermata dell'Anello ferroviario. Allo sciopero hanno partecipato tutti i lavoratori della Cmc Ravenna spa subentrata alla Manelli bloccando le attività in tutti i cantieri, in solidarietà con i lavoratori del collettore fognario sud orientale, ancora in attesa delle retribuzioni da parte del consorzio di cui è capofila Cmc. “Oggi - affermano i segretari di Fillea Cgil Palermo, Piero Ceraulo, e Cosimo Lo Sciuto, di Filca Cisl Palermo Trapani, Francesco Danese e Salvatore De Luca, e di Feneal Uil, Giuseppe Enea - è stata una grande manifestazione di solidarietà da parte di tutti i lavoratori ex Manelli, oggi Cmc. Si sono fermati tutti e tre i cantieri, nonostante in due, viale Lazio e Cruillas, ci sia stato il formale subentro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Stipendi sempre in ritardo e cantieri fermi, gli operai ex Manelli salgono su un silos per protestaGli operai ex Manelli sono saliti di nuovo su un silos per protestare.

Dopo la protesta sui silos, la Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario in SiciliaDopo settimane di tensioni e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente saldato gli stipendi di dicembre agli operai del collettore fognario in Sicilia.

Temi più discussi: Fnsi a Sanremo per il contratto. Costante: È ora di cambiare musica - FNSI; Ancora proteste al cantiere del collettore: Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegni; Alta tensione al cantiere del collettore fognario: Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegni; Fondi fermi e aziende a rischio: pescatori e agricoltori in piazza a Genova.

Fondi fermi e aziende a rischio: pescatori e agricoltori in piazza a GenovaArrivati via mare alla Darsena e poi in corteo verso la Regione, pescatori e agricoltori chiedono lo sblocco dei pagamenti 2024-2025 e dei bandi arretrati: A ... ilsecoloxix.it

Alta tensione al cantiere del collettore fognario: Lavori fermi da due mesi, la Cmc rispetti gli impegniOggi manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura; domani sit-in davanti al campo base di via Amaldi, a Cruillas. I segretari di Fillea, Filca, Feneal: A gennaio niente stipendi. L' ... palermotoday.it

“Non ci sentiamo più protagonisti”. È racchiuso in queste parole il senso della protesta che questa mattina ha visto circa 200 studenti del liceo scientifico Fermi di Sulmona e del De Nino-Morandi radunarsi nel piazzale del liceo sulmonese, nonostante la piogg - facebook.com facebook

Moria di vongole nell’Alto Adriatico: vongolari veneti fermi e protesta a Venezia per misure urgenti. Ecco cosa sta succedendo ai mari x.com