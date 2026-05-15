Arouca-CD Tondela sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici
Sabato 16 maggio 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Arouca e CD Tondela, valida per il campionato di calcio. La sfida vede la squadra ospite, attualmente penultima in classifica, cercare punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’altra formazione, invece, ha già conquistato la salvezza e non ha più obiettivi di classifica. La partita si presenta come un’occasione per entrambe le squadre di ottenere risultati importanti in questa fase finale della stagione.
Come per Casa Pia-Rio Ave, questa sfida tra Arouca e CD Tondela conta solo per una delle due squadre, in questo caso quella ospite, che è penultima in classifica, mentre gli Arouquenses sono aritmeticamente salvi. Con la vittoria per 2-0 di lunedì sul Moreirense, la squadra di Gonçalo Feio è riuscita, per la prima volta. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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