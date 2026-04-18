Domenica sera alle 21:30 si giocherà la partita tra Porto e Tondela, in una sfida valida per il campionato portoghese. La formazione di casa cerca di riprendere il cammino dopo la delusione di giovedì notte, quando il Porto è stato eliminato dall’Europa League a causa della sconfitta contro il Nottingham Forest al City Ground. Le formazioni e le quote sono state già pubblicate, e i pronostici sono in attesa di conferma.

Giovedì notte il Porto ha visto tramontare uno dei sogni che inseguiva da inizio stagione: i Dragoni hanno dato tutto ma sono caduti a City Ground, contro il Nottingham Forest e sono usciti dall’Europa League. L’espulsione di Bednarek, comminata proprio all’alba della gara, ne ha fortemente condizionato lo svolgimento: c’è più di un rimpianto per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Porto-CD Tondela (domenica 19 aprile 2026 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Dragoni pronti a ripartire

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