Durante un blitz a Melito di Napoli, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 48 anni e un ragazzo di 17, entrambi napoletani con precedenti. Nel corso dell’operazione, sono stati trovati armi e targhe rubate all’interno di un garage. Le forze dell’ordine hanno portato a termine i controlli senza incidenti, sequestrando il materiale e portando gli arrestati in commissariato.

Blitz della Polizia di Stato a Melito di Napoli, dove gli agenti hanno arrestato un 48enne e un 17enne, entrambi napoletani con precedenti di polizia. I due sono accusati di detenzione di arma clandestina e detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sono stati inoltre denunciati per ricettazione. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, in particolare dai Falchi, impegnati in servizi di controllo del territorio. Durante le attività investigative, i poliziotti hanno effettuato un controllo in via Delle Alpi a Melito, all’interno di un garage utilizzato dai due indagati. Nel corso della perquisizione, gli... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Melito, armi e targhe rubate in un garage: arrestati 48enne e 17enne

Trasforma i domiciliari in un 'bunker', in casa e nel garage un arsenale di armi rubate e drogaDoveva trovarsi agli arresti domiciliari per scontare la sua pena e stare lontano dai guai, ma in realtà aveva trasformato la sua abitazione in una...

Sorpresi con droga e armi, in cantina anche preziose opere d’arte rubate: arrestatiUn’operazione antidroga dei Carabinieri si è trasformata in una storia a lieto fine.

Altri aggiornamenti su Melito armi e targhe rubate in un....

Melito, arsenale in garage: pistole, droga e 49 targhe rubate. Arrestati 48enne e minorenneI Falchi della Polizia di Stato hanno effettuato un'importante operazione contro il crimine nella zona di Napoli. cronachedellacampania.it

Napoli e Melito, operazione della polizia: due arresti, armi da guerra e 7 kg di droga sequestratiIn particolare, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Napoli, unitamente a personale del Reparto Prevenzione Crimine Campania, delle Unità Cinofile Antidroga ed anti esplosivo e della ... ilmattino.it