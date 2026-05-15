La dodicesima edizione di ARF!, il Festival del Fumetto di Roma, si svolgerà nel 2026. L’evento si trasforma in un festival diffuso su più location, coinvolgendo varie zone della città. L’ingresso sarà gratuito, e saranno presenti esposizioni, incontri e panel dedicati al mondo del fumetto. La manifestazione si propone di coinvolgere un pubblico più ampio e di promuovere la cultura del fumetto attraverso diverse iniziative. La data e le modalità di svolgimento saranno comunicate nei prossimi mesi.

Cosa: La dodicesima edizione di ARF!, il Festival del Fumetto di Roma, che si rinnova diventando un evento diffuso, inclusivo e interamente a ingresso gratuito.. Dove e Quando: Dal 14 al 31 maggio 2026, articolato in tre fine settimana e dislocato in tre quartieri storici della Capitale: Parione, Testaccio e Garbatella.. Perché: Per celebrare il fumetto come linguaggio artistico contemporaneo, esplorando le sue contaminazioni con la musica, l’editoria indipendente e la cultura pop, arricchito dalla presenza straordinaria di Caparezza.. Il tessuto culturale di Roma si prepara ad accogliere una vera e propria rivoluzione visiva e narrativa. Giunto alla sua dodicesima edizione, il celebre ARF! Festival del Fumetto di Roma decide di rompere gli schemi tradizionali per abbracciare una formula inedita e ambiziosa. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - ARF! 2026: Il Festival del Fumetto a Roma

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