ARF! Festival del Fumetto di Roma edizione diffusa tra Parione Testaccio e Garbatella

Il ARF! Festival del Fumetto di Roma, alla sua dodicesima edizione, si svolge quest’anno in modo diverso rispetto al passato, con un programma distribuito su tre weekend tra i quartieri di Parione, Testaccio e Garbatella. La manifestazione si estende così su più zone della città, coinvolgendo spazi e pubblico diversi, e offre un calendario di eventi che si sviluppa lungo un periodo di tempo più ampio rispetto alle edizioni precedenti.

Giunto al suo dodicesimo anno di attività, ARF! Festival del Fumetto di Roma cambia forma e diventa un festival diffuso nel tempo e negli spazi: tre weekend tra Parione, Testaccio e Garbatella, per un’edizione che attraversa la città mettendo in relazione luoghi, pubblici e linguaggi diversi.🔗 Leggi su Romatoday.it

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