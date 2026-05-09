Servizi sociali l' assessore Maurizio Galardo incontra i sindacati

L’assessore ai servizi sociali ha incontrato i rappresentanti dei sindacati in un incontro volto a definire modalità di collaborazione. L’obiettivo è stabilire un metodo condiviso e predisporre un protocollo d’intesa tra le parti. La riunione ha visto la partecipazione di entrambe le parti, che hanno discusso sui prossimi passi da intraprendere per rafforzare il lavoro congiunto nel settore sociale.

Un incontro conoscitivo per determinare un metodo di collaborazione comune e stipulare un protocollo d'intesa. Si è tenuto ieri mattina nella sede comunale di via Bonn l’incontro richiesto dall’assessore ai servizi sociali Maurizio Galardo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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