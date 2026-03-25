Cantiere di via Fiorentina | l’Amministrazione incontra le categorie economiche

L’Amministrazione comunale ha programmato un incontro con le rappresentanze delle categorie economiche coinvolte nel cantiere di via Fiorentina. L’obiettivo è discutere le modalità di gestione dei lavori e affrontare eventuali problematiche relative alle attività commerciali e alle imprese presenti nell’area interessata. L’appuntamento si è tenuto il 25 marzo 2026, a pochi giorni dall’avvio dei lavori.

Arezzo, 25 marzo 2026 – . Nuova roadmap dei lavori. Condivisa la necessità misure di sostegno per gli operatori economici interessati dai grandi cantieri. Apertura del collegamento su via Golgi entro aprile e conferma del cronoprogramma finale. Tanti e Casi: "Convinti della opportunità di un regolamento per indennizzare le imprese". Si è svolto ieri mattina un incontro tra i rappresentanti delle categorie economiche e l’Amministrazione comunale per fare il punto sulla situazione del cantiere di via Fiorentina e sulle criticità che le attività della zona stanno affrontando. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cantiere di via Fiorentina: l’Amministrazione incontra le categorie economiche Articoli correlati Cultura e centro storico, l'Amministrazione incontra le associazioni: “Collaborazione chiave per il futuro”Presentato il ciclo di incontri promosso dal Comitato di Quartiere 1: al centro il coordinamento degli spazi cittadini e la spinta verso il titolo di... Mercati a San Miniato: Confesercenti incontra l'amministrazione comunaleSi è svolto nei giorni scorsi un incontro di confronto tra Confesercenti e il Comune di San Miniato sul tema dei mercati comunali, finalizzato a... Contenuti e approfondimenti su Cantiere di via Fiorentina... Temi più discussi: Cantiere di via Fiorentina fermo, Sacchetti spiega: Modificata una fase dei lavori; Cantiere di via Fiorentina, nuova roadmap: riapertura dopo Pasqua, ipotesi di sostegni alle imprese; Cantiere di via Fiorentina: lavori fermi da un mese. Cittadini e commercianti ignorati, serve chiarezza sul cronoprogramma; Rotatoria di via Fiorentina, l'assessore Sacchetti in consiglio: Nessun problema nel cantiere, i lavori riprenderanno a breve. Cantiere di via Fiorentina: l’Amministrazione incontra le categorie economicheNuova roadmap dei lavori. Condivisa la necessità misure di sostegno per gli operatori economici interessati dai grandi cantieri ... lanazione.it Verso la svolta in via Golgi per il maxi cantiere di via Fiorentina. Incontri con l'impresa e le associazioni di categoriaVia Fiorentina aspetta la ripartenza. Non ci sono problemi, il protrarsi dello stop è stato causato dalle condizioni meteo. Non aggiunge altro l’assessore Marco Sacchetti che venerdì 13 marzo ha avu ... corrierediarezzo.it IL CANTIERE INFINITO / Lavori in fase di conclusione, ma restano molte criticità. Mancano stalli: park pirata sui posti auto riservati ai disabili - facebook.com facebook