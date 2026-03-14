Spaccata nella notte in argenteria | sfondano la vetrina con un furgone ma fuggono a mani vuote

Nella notte tra venerdì e sabato, una banda di ladri ha sfondato la vettrina dell'argenteria Zanolli in via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, utilizzando un furgone. Dopo aver fatto irruzione, i malviventi sono fuggiti senza riuscire a portare via alcun oggetto. L’attacco ha causato danni alla vetrina, ma i malviventi non sono riusciti a portare via nulla.

Un risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte tra venerdì e sabato. Un assalto organizzato nei minimi dettagli, che ha lasciato dietro di sé danni ingenti ma che, fortunatamente, si è concluso con un nulla di fatto per i malviventi. La banda, composta da almeno tre persone, è entrata in azione utilizzando un'auto e un camioncino. Quest'ultimo è stato impiegato come ariete per abbattere la vetrata dell'attività: un impatto violento che non ha distrutto solo il vetro, ma ha pesantemente danneggiato anche i controsoffitti del locale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Spaccata a Orbassano: ladri sfondano saracinesca e porta vetrata del negozio di orologi, poi scappano a mani vuoteUna Fiat Panda rossa usata come ariete, un’auto di grossa cilindrata per scappare. Sfondano l'ingresso della gioielleria con un escavatore, ma scappano a mani vuote: pattuglia dei carabinieri li mette in fugaLa banda di malviventi è arrivata durante la notte davanti al punto vendita con auto, camion e con il mezzo pesante, risultati rubati nelle ore... Contenuti utili per approfondire Spaccata nella notte in argenteria... Temi più discussi: Spaccata a Guidonia, ladri usano una Lancia Ypsilon per abbattere la serranda: lo sfogo dei titolari; 'Spaccata' per rubare il bancomat in via Crispi: scatta l'inseguimento, ritrovata l'auto con la refurtiva; Assalto nella notte a negozio Maury’s di Cantù: sfondano il negozio con una ruspa e portano via la cassaforte; Spaccata nella notte al pastificio Il tortellaio matto di Boara Pisani. Tentano la spaccata in una tabaccheria a Sacconago, arrestati due ladri tunisini nella notteSorpresi dalla Polizia dentro il negozio dopo la chiamata dei proprietari: il colpo è fallito prima della fuga ... laprovinciadivarese.it Spaccata alle auto nella notte: Disagi infiniti: serve più sicurezzaSpaccate e depredate altre tre auto in via Terzi (zona Dozza), già presa di mira l’anno scorso dai ladri. msn.com +++ SPACCATA IN CORSO ROMA, NEL MIRINO OROMANIA +++ Leggi qua: https://temponews.it/2026/03/14/spaccata-in-corso-roma-nel-mirino-oromania/ - facebook.com facebook