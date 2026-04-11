A Terni, un uomo è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie davanti alla figlia adolescente. La ragazza, spaventata, ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. L’episodio si è verificato il 11 aprile 2026 e ha portato all’arresto dell’uomo coinvolto. La famiglia coinvolta è stata assistita dalle forze dell’ordine, che hanno preso in custodia il soggetto.

Terni, 11 aprile 2026 – Ha aggredito la moglie davanti alla figlia adolescente che, terrorizzata, ha chiamato i carabinieri facendo scattare l’arresto. Protagonista della vicenda un uomo di 42 anni, di origine marocchina, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della consorte, una 43enne. L’intervento dei militari è avvenuto nella notte, dopo una richiesta di aiuto giunta al Nue 112 proprio dalla figlia minorenne della coppia, spaventata dall’ennesima lite violenta tra i genitori. All’arrivo dei carabinieri, la situazione è apparsa subito grave: la donna presentava indumenti lacerati a seguito della colluttazione, mentre lei e la figlia erano in evidente stato di shock. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terni: aggredisce la moglie davanti alla figlia che chiama i carabinieri. Arrestato

Aggredisce la compagna davanti alla figlia minorenne. Arrestato 67enne e sequestrati cocaina e revolver replicaL’uomo è ritenuto responsabile, a vario titolo, di rapina, maltrattamenti in famiglia, minaccia grave e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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L'accesa lite in casa, poi il marito dà un calcio alla moglie e la strattona per i capelli. Tutto sotto agli occhi della figlia minorenne che, spaventata, ha chiamato il 112. L'ennesimo caso di violenza a Terni L'ARTICOLO: https://www.umbria24.it/cronaca/da-un-calci - facebook.com facebook