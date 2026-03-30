Latina maltrattamenti in famiglia anche davanti ai figli minori | arrestato un 34enne

Un uomo di 34 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari a Latina, in seguito a un procedimento aperto per maltrattamenti in famiglia. Le indagini condotte dalla Squadra Mobile hanno accertato che i maltrattamenti sono avvenuti anche alla presenza dei figli minori. L’uomo è stato fermato e messo sotto misura cautelare.

È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo residente nell’area napoletana, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile. Le indagini e la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dopo la denuncia presentata dalla persona offesa. Gli agenti della Squadra Mobile di Latina hanno sviluppato un’indagine articolata, che ha previsto l’ascolto della vittima e di altre persone informate sui fatti, oltre all’analisi di ulteriori elementi raccolti durante le verifiche. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Latina, maltrattamenti in famiglia anche davanti ai figli minori: arrestato un 34enne Articoli correlati Arrestato per maltrattamenti, picchiava la moglie anche davanti ai figliTerni, 1 febbraio 2026 – I carabinieri hanno eseguito giovedì scorso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di... Maltrattamenti e vessazioni in casa, anche davanti ai minori: la vittima denuncia tuttoE' il quadro ricostruito dai poliziotti della squadra mobile di Latina grazie alla segnalazione della donna.